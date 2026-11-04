Die Demokraten haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat gewonnen. Die von Demoskopen prognostizierte blaue Welle, sie ist größer als erwartet. US-Kommentatoren sprechen sogar von einem "Bluenami", einem tsunamiartigen Sieg für die Demokraten. Eine Niederlage sind die Midterms vor allem für US-Präsident Donald Trump. Er hatte die Wahl selbst zur Abstimmung über seine Regierung erklärt und sagte immer wieder: "Stellt euch vor, ich stünde auf dem Wahlzettel." Und das, obwohl seine Zufriedenheitswerte vor der Wahl auf einem historischen Tiefstand waren. Welche Wählergruppen und welche Themen haben Trump und die Republikaner nun die Mehrheit im Kongress gekostet?