" Ich bin hier, Herr Präsident, um später mit Ihnen darüber zu sprechen, wie wir zu diesem Ziel beitragen können. Wir alle suchen nach Maßnahmen und Instrumenten, um diesen schrecklichen Krieg zu beenden. Darf ich Sie daran erinnern, dass morgen der 6. Juni ist, der Jahrestag des D-Day, an dem die Amerikaner einst einen Krieg in Europa beendeten. Und ich denke, das liegt ganz konkret in Ihrer Hand, in unserer." Trump: „Das war kein angenehmer Tag für Sie.“ Merz: „Nein, nun ja, letztlich, Herr Präsident, war dies die Befreiung meines Landes von der Nazi-Diktatur. Und wir wissen, was wir Ihnen schulden. Aber gerade deshalb sage ich, dass Amerika wieder in einer sehr starken Position ist, um etwas in diesem Krieg zu unternehmen und ihn zu beenden. Lassen Sie uns also darüber sprechen, was wir gemeinsam tun können. Wir sind bereit, alles zu tun, was wir können. Sie wissen, dass wir die Ukraine unterstützt haben und dass wir den Druck auf Russland erhöhen wollen, wie es die Europäische Union getan hat, und darüber sollten wir sprechen.“