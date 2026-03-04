Unter den zahlreichen Talenten, die der 47. Präsident der Vereinigten Staaten immer wieder aufs Neue an sich entdeckt, ist zuletzt insbesondere das des Feldherrn zu nennen. Die ziemlich reibungslos verlaufene militärische Ergreifung des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro etwa soll Donald Trump noch einmal sehr nachhaltig von der eigenen Unbesiegbarkeit überzeugt haben. Ganz zu schweigen von der Liquidierung des Ayatollah Chamenei, gleich am ersten Tag der amerikanisch-israelischen Angriffe auf das iranische Regime. Wen er zu Besuch empfängt, wie nun den deutschen Bundeskanzler, dem zeigt sich Trump allerdings auch in Tagen des Krieges gern als passionierter Baumeister.