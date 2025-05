Am Morgen ist die Welt unter der Kuppel des Reichstagsgebäudes noch in Ordnung. Julia Klöckner, die neue Parlamentspräsidentin, ermahnt die Abgeordneten, keine Bilder von den ausgefüllten Wahlzetteln zu machen. Das verletze das Wahlgeheimnis. Es ist kurz nach neun, und zu diesem Zeitpunkt ist es noch ein Tag, an dem alles geregelt zu sein scheint. Friedrich Merz soll zum zehnten Bundeskanzler gewählt werden. Im Schloss Bellevue wartet Frank-Walter Steinmeier darauf, dem neuen Kanzler die Ernennungsurkunde zu überreichen.