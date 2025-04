Früher einmal, in der alten Welt, hätte sich Friedrich Merz über diesen Termin in Den Haag freuen können. Am 24. und 25. Juni treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Nato in den Niederlanden zu einem Gipfeltreffen. Für Merz, zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich keine zwei Monate im Amt des Bundeskanzlers, bietet das eine Chance, sich auf internationaler Bühne zu präsentieren – wie schon zuvor bei einem G-7-Gipfel in Kanada. In der neuen Welt eröffnet es allerdings auch eine hervorragende Gelegenheit, sich zu blamieren.