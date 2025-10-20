Foto: Tobias Schwarz/AFP
Foto: Tobias Schwarz/AFP
Foto: Maja Hitij/Getty Images
Foto: Maja Hitij/Getty Images

Im Nahkampfmodus

Während die Umfragewerte der AfD immer weiter steigen, hat sich die CDU bei ihrer Klausurtagung eine neue Strategie überlegt: Näher ran an die Menschen, klare Kante zeigen. Merz gibt sich entschlossen, aber wie sieht es mit dem Rest der Partei aus?

Foto: Tobias Schwarz/AFP
Foto: Tobias Schwarz/AFP
Im Nahkampfmodus
Foto: Maja Hitij/Getty Images
Foto: Maja Hitij/Getty Images

Während die Umfragewerte der AfD immer weiter steigen, hat sich die CDU bei ihrer Klausurtagung eine neue Strategie überlegt: Näher ran an die Menschen, klare Kante zeigen. Merz gibt sich entschlossen, aber wie sieht es mit dem Rest der Partei aus?

Von Tim Frehler, Henrike Roßbach und Vivien Timmler
20. Oktober 2025 | Lesezeit: 11 Min.

Friedrich Merz hat sich noch nicht mal richtig installiert hinter dem Rednerpult, da schnellen schon die ersten Hände der anwesenden Journalisten in die Höhe. „Soll ich noch was sagen?“, fragt der Parteivorsitzende. Kurze Heiterkeit im Foyer des Konrad-Adenauer-Hauses. Mehr als ein Dutzend Kameras sind aufgebaut, die Reihen vor der Bühne sind voll besetzt mit Journalisten, und oben, im ersten Stock, beugen sich die Mitarbeiter der Parteizentrale über die Brüstung, um den Auftritt des Parteichefs zu verfolgen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.