Friedrich Merz hat sich noch nicht mal richtig installiert hinter dem Rednerpult, da schnellen schon die ersten Hände der anwesenden Journalisten in die Höhe. „Soll ich noch was sagen?“, fragt der Parteivorsitzende. Kurze Heiterkeit im Foyer des Konrad-Adenauer-Hauses. Mehr als ein Dutzend Kameras sind aufgebaut, die Reihen vor der Bühne sind voll besetzt mit Journalisten, und oben, im ersten Stock, beugen sich die Mitarbeiter der Parteizentrale über die Brüstung, um den Auftritt des Parteichefs zu verfolgen.