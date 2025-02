Als Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Morgen des 12. November 2024 in Hannover eine Wohnung durchsuchen, ist auch ein Kamerateam des prestigeträchtigen Formats „60 Minutes“ des US-Fernsehsenders CBS dabei. Im Rahmen eines deutschlandweiten Aktionstages gegen antisemitische Hasskommentare im Internet finden an dem Dienstag in 15 Bundesländern Razzien statt.