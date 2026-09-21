Wenn es dunkel wird im Land, zieht es die Menschen in die Kirche. Hier finden sie Trost oder zumindest jemanden, der Worte hat für den Ernst der Lage. Diese Person ist Kristina Kühnbaum-Schmidt. Am Wahlsonntag tritt die Landesbischöfin der Nordkirche vor die Gemeinde im Schweriner Dom und spricht über „die geistliche Verantwortung von Christinnen und Christen in herausfordernden Zeiten“, über die „Abkehr von Gewalt und Ausgrenzung“. Sie wirbt für eine „Umkehr zu Nächstenliebe und Barmherzigkeit“. Sie erinnert an die unveräußerlichen Rechte aller Menschen und warnt vor der Macht der Gewohnheit: