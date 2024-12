Sie haben den Sarg kaum herausgetragen aus der Leichenhalle, da wird der Trauerzug zur Siegesfeier. Ein Hochamt des Respekts vor einem der Ihren und der Selbstvergewisserung derer, die leben. Immer mehr Menschen schließen sich an, laufen hinter dem mit der syrischen Flagge bedeckten Sarg durch die Innenstadt von Damaskus, skandieren die alten und die neuen Parolen. Die alten Parolen, das sind die von 2011 und 2012, das sind Rufe wie: „Das Volk will den Sturz des Systems.“ Die neuen, die von 2024, das sind Sprechchöre wie: „Assad ist weg, Syrien ist frei.“ Und: „Das Volk will deinen Kopf, Baschar.“