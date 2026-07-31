Deutschland braucht wahrscheinlich die Pkw-Maut

Die Pkw-Maut soll kommen, endlich, nach 20 Jahren politischer Debatte. Vom 1. Mai 2027 an, pünktlich vor der nächsten Urlaubssaison, müssen Autofahrer eine Vignette kaufen, wenn sie Autobahnen oder Bundesstraßen benutzen wollen. Der Preis liegt zwischen 8,10 Euro pro Tag und höchstens 125 Euro pro Jahr, Fahrzeuge mit höherem CO₂-Ausstoß kosten mehr als klimafreundlichere. Mit dem Geld sollen die Straßen instandgehalten und saniert werden.