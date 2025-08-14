Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich
Klimakrise

Heiß, heißer, Mannheim

Laut einer Studie leiden nirgendwo so viele Bewohner unter der Hitze wie in Mannheim. Wie die Stadt versucht, sich abzukühlen. Ein Ortsbesuch.

Laut einer Studie leiden nirgendwo so viele Bewohner unter der Hitze wie in Mannheim. Wie die Stadt versucht, sich abzukühlen. Ein Ortsbesuch.

Von Roland Muschel und Thomas Hummel
14. August 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Wenn die Mannheimer Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell im 13. Stock des Technischen Rathauses durch die großen Fensterfronten schaut, sieht sie erst mal Beton, sehr viel Beton. Da ist, nur ein paar Meter entfernt, der Hauptbahnhof, ein graues Ungetüm, dahinter die dicht bebaute Innenstadt, der Marktplatz mit den dunklen Pflastersteinen.

