Wenn die Mannheimer Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell im 13. Stock des Technischen Rathauses durch die großen Fensterfronten schaut, sieht sie erst mal Beton, sehr viel Beton. Da ist, nur ein paar Meter entfernt, der Hauptbahnhof, ein graues Ungetüm, dahinter die dicht bebaute Innenstadt, der Marktplatz mit den dunklen Pflastersteinen.