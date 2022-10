„Uns ist klar, dass wir auch in Deutschland in Gefahr leben“

Avin, 22, ist Journalistin. Ihre Eltern sind Iraner:innen, die Familie lebt in Deutschland. Avin engagiert sich auf Instagram und hat den Text „Löwenfrauen“ für jetzt geschrieben, in dem sie unter anderem beschreibt, wie sie als iranische Frau in der Diaspora auf die Proteste blickt.



„Ich habe große Angst, dass ich meine Familie vielleicht nie wieder sehen kann. Und diese Angst holt mich immer wieder ein. In einem Moment denke ich: Es ist richtig, was ich mache. Und kurz danach dann: Was, wenn ich wirklich nie wieder einreisen kann, ohne inhaftiert zu werden?

Unter den aktuellen Bedingungen können wir – also meine Eltern, meine Schwester und ich – sowieso nicht einreisen, egal, ob ich mich öffentlich positioniere oder nicht. Ich hatte tatsächlich überlegt, dieses Jahr zu meiner Familie nach Iran zu fliegen. Doch es ist viel zu gefährlich, das steht auch auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Ich wäge also ab: Was bringt meiner Familie in Iran mehr? Wenn ich sie alle zwei bis drei Jahre für vier Wochen besuche, sie aber die kommenden Jahrzehnte weiterhin in Unfreiheit leben? Oder wenn ich ihnen dabei helfe, das Regime zu stürzen, sodass wir in Zukunft wieder sicher einreisen können?

Ich bin sehr aktiv auf Instagram, teile Videos und Aufrufe. Als ich mein Profil öffentlich gemacht habe, war das ein reiner Verzweiflungsakt. Ich dachte: Jetzt muss ich was machen, es geht nicht mehr anders. Die Proteste waren zu dem Zeitpunkt schon so eskaliert, dass Menschen auf offener Straße erschossen wurden, während in deutschen Medien kaum berichtet wurde. Ich habe vorher ein paar Inhalte verborgen oder gelöscht, die Rückschlüsse auf meinen Wohnort oder meine Freund:innen zugelassen haben. Eigentlich wollte ich das Profil nur für 24 Stunden auf öffentlich stellen. Letztendlich habe ich es seit Beginn der Proteste aber nicht mehr auf privat geändert.

Vor einigen Tagen habe ich mich mit einer iranischen Freundin unterhalten, die auch in Deutschland lebt und sich bisher noch gar nicht zu den Protesten geäußert hat. Ich habe sie gefragt, wieso. Es ist nicht typisch für sie, sich zurückzuhalten. Sie sagte: ,Weil ich Angst habe.‘ Das verstehe ich absolut. Aber ich hoffe, dass auf jede iranische Person, die sich nicht äußert, eine nicht-iranische Person kommt, die umso mehr postet, auf Demos geht, zu dem Thema arbeitet, um das auszugleichen. Es ist wichtig, dass wir Betroffenen uns äußern. Aber noch wichtiger ist es, dass Menschen sich solidarisieren, die kein persönliches Risiko tragen.

Mein erster Instagram-Post zu den Protesten wurde von vielen großen Profilen geteilt, mehr als 8000 Menschen haben ihn gelikt. Meine Eltern habe ich erst danach mit dem Ergebnis konfrontiert. Mein Vater findet es gut, dass ich mich engagiere. Er ist bereit, dafür auf nicht absehbare Zeit nicht einreisen zu können. Meine Mutter macht sich große Sorgen.

Ich merke deutlich, dass meine Arbeit auch in Iran gesehen wird, dass ich nicht unsichtbar bin. Nachdem der Text ,Wir Löwenfrauen‘ veröffentlicht worden war, landete eine übersetzte Fassung schnell auch in Iran auf der Website eines oppositionellen Blogs – natürlich mit meinem vollen Namen. Mein Vater hat mir direkt ein Bild davon geschickt und mir geschrieben: ,Jetzt können wir ganz sicher nicht mehr einreisen, aber mach dir keine Sorgen.‘ Natürlich tut mir das weh.

Dennoch bereue ich nicht, den Text mit meinem Klarnamen geschrieben zu haben. Ich wollte in dem Beitrag eine andere Perspektive beleuchten und habe sehr viel Resonanz von Betroffenen bekommen, die in der Diaspora leben. Viele Menschen fühlen sich durch den Text gesehen. Er wird sogar in einer Schule gelesen. Die Lehrerin sagte zu mir, sie wolle zeigen, wie es Menschen geht, die in meiner oder einer ähnlichen Lage sind.“