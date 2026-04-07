Viktor Orbán im März im Wahlkampf.
Viktor Orbán im März im Wahlkampf.
Viktor Orbán im März im Wahlkampf.
Foto: Marton Monus/Reuters
Foto: Marton Monus/Reuters

Demokratie ist, wenn ich gewinne

Seit sechzehn Jahren regiert Viktor Orbán Ungarn, aber er wirkt angeschlagen. Das Problem ist nur, selbst wenn er die Wahl am Sonntag verlieren sollte, ist nicht sicher, ob ein Systemwechsel in einer derart ausgehöhlten Demokratie noch möglich wäre.

Viktor Orbán im März im Wahlkampf.
Viktor Orbán im März im Wahlkampf.
Viktor Orbán im März im Wahlkampf.
Foto: Marton Monus/Reuters
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Demokratie ist, wenn ich gewinne
Viktor Orbán im März im Wahlkampf.
Viktor Orbán im März im Wahlkampf.
Viktor Orbán im März im Wahlkampf.
Foto: Marton Monus/Reuters
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Seit sechzehn Jahren regiert Viktor Orbán Ungarn, aber er wirkt angeschlagen. Das Problem ist nur, selbst wenn er die Wahl am Sonntag verlieren sollte, ist nicht sicher, ob ein Systemwechsel in einer derart ausgehöhlten Demokratie noch möglich wäre.

Von Verena Mayer
7. April 2026 | Lesezeit: 13 Min.

Das Erste, was einem in der Wohnung von Erzsébet R. auffällt, ist Viktor Orbán. In der Schrankwand im Wohnzimmer stehen Fotos von ihm, der Orbán von heute neben einem jüngeren Orbán mit dunklem Haar. Eine Landkarte von Ungarn an der Wand ist mit vier Orbán-Fotos geschmückt, auf eine gerahmte Zeichnung ist in großen orangefarbenen Buchstaben „Fidesz“ gemalt, der Name von Orbáns Partei. Und da ist noch diese Mappe. Erzsébet R. öffnet sie vorsichtig, zieht Grußkarten heraus. Zum Geburtstag, zu Weihnachten, herzliche Grüße von Viktor Orbán.

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