Foto: Ronny Hartmann/AFP
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Die Opfer? Interessieren ihn nicht

So gut wie kein Wort des Bedauerns hat Taleb A. gesagt zu den Angehörigen und Opfern seiner Amokfahrt am 20. Dezember 2024 in Magdeburg. Für die Nebenkläger war das nur schwer zu ertragen, und sie wissen: Nach dem Urteil ist ihr Albtraum nicht vorbei.

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Die Opfer? Interessieren ihn nicht
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So gut wie kein Wort des Bedauerns hat Taleb A. gesagt zu den Angehörigen und Opfern seiner Amokfahrt am 20. Dezember 2024 in Magdeburg. Für die Nebenkläger war das nur schwer zu ertragen, und sie wissen: Nach dem Urteil ist ihr Albtraum nicht vorbei.

Von Iris Mayer
24. Juni 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Susanne S. hat ihm wirklich lang zugehört. Stundenlang, tagelang, genau genommen sieben Monate lang. Sie hat sich seine Verschwörungserzählungen angehört, die Drohungen, die Geschichten über seine Katze, das selbst geschriebene Gedicht und seine Klagen, er sei in der Untersuchungshaft vergiftet worden, die Toilette in seiner Zelle sei verstopft gewesen, die Matratze so hart wie ein Tisch. Sie hat ihn schreien hören, toben sehen und weinen.

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