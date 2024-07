Gestern ein König

Ein Abend, als wär’s ein Morgen. Als die Gefahr gebannt ist, diese Gefahr einer extrem rechten Regierung in Paris, ist es, als lege sich eine sanfte Decke der Verwunderung und Erleichterung auf Frankreich. Sogar bei den Unterlegenen, aber das ist Spekulation. Man wird bei Marine Le Pen ja nie ganz schlau, ob sie bei aller Lust auf die Macht, die sie mit ebensolcher sucht, bei allem Gezeter gegen die Eliten am Ende nicht ganz beruhigt ist, dass sie sich nicht beweisen muss. Opposition kann sie schrecklich gut. Regieren ist noch mal was anderes.