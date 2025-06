Was ist wirklich los in Los Angeles? Das ist eine entscheidende Frage bei der Bewertung der Ereignisse in der Metropole an der Pazifikküste. Laut US-Präsident Donald Trump ist L.A. Kriegsgebiet, Schauplatz einer „Invasion“, und zwar von Pasadena, etwa 30 Autominuten nordöstlich von Downtown entfernt, bis hinunter ins 60 Kilometer entfernte Seal Beach, wo am Dienstag Soldaten der Militär-Spezialeinheit Marines Stellung bezogen haben.