Die Welt der Bücher geht nicht mit einem großen Knall unter – Verluste hier, Existenzkrisen dort. Eine Reise zu Verlegern, Autorinnen und Buchhändlerinnen, die gerade erleben, was alles auf dem Spiel steht. Ist das Zeitalter des Lesens vorbei? Die Welt der Bücher geht nicht mit einem großen Knall unter – Verluste hier, Existenzkrisen dort. Eine Reise zu Verlegern, Autorinnen und Buchhändlerinnen, die gerade erleben, was alles auf dem Spiel steht. Ist das Zeitalter des Lesens vorbei? Von Marie Schmidt, Illustrationen: Larissa Bertonasco 1. Oktober 2026 | Lesezeit: 23 Min. Es müssen doch Orte des reinsten Glücks sein: Buchläden. Bitte aktivieren Sie JavaScript.