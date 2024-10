In Freiheit gefangen

Seitdem er in Deutschland sei, sagt Sajjad M., 28, gehe es ihm zwar ein wenig besser, aber „das verlorene Jahr“ laste immer noch schwer auf ihm. „Ich kann nicht schlafen, ich habe Albträume, ich habe Traumata. Ich habe heute viele Probleme“, sagt der Iraker auf Englisch beim Videocall mit SZ-Reportern und seiner Anwältin. M. war 2021 aus dem Irak geflohen, heute lebt er in der Nähe von Konstanz. Er hat mittlerweile einen Vollzeitjob als IT-Experte und fühle sich sicher, auch wenn er noch nicht wisse, ob er in Deutschland bleiben dürfe.