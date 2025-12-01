Vergessen Sie Paris, Amsterdam, Venedig: Gemessen am örtlichen Lohnniveau ist Lissabon die Stadt mit dem teuersten Wohnraum in Europa. Von 2014 bis 2024 sind die Immobilienpreise hier um 176 Prozent gestiegen, haben Forscher der Universität Lisboa berechnet, im historischen Zentrum lag die Steigerung bei über zweihundert Prozent, das ist mehr als eine Verdreifachung in zehn Jahren.