Foto: Harun Özalp/Imago/Anadolu Agency
Portugiesisch? Spricht hier kein Mensch mehr

Niedrige Steuern, laues Klima, schnelles Internet und Fun, das ist das Versprechen Lissabons. Seit der Schuldenkrise wird die Stadt von Touristen, Digitalnomaden und Expats überrannt. Nur: Für Einheimische ist die Altstadt jetzt unbezahlbar.

Von Patrick Illinger
1. Dezember 2025 | Lesezeit: 12 Min.

Vergessen Sie Paris, Amsterdam, Venedig: Gemessen am örtlichen Lohnniveau ist Lissabon die Stadt mit dem teuersten Wohnraum in Europa. Von 2014 bis 2024 sind die Immobilienpreise hier um 176 Prozent gestiegen, haben Forscher der Universität Lisboa berechnet, im historischen Zentrum lag die Steigerung bei über zweihundert Prozent, das ist mehr als eine Verdreifachung in zehn Jahren.

