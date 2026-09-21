Wie sehr sich Elif Eralp in diesen Berliner Wahlkampf vertieft hatte, wie sehr er Teil ihres Lebens geworden war, zeigte sich am Montag, als der Wahlkampf vorbei war. Die Spitzenkandidatin der Linken saß in der Bundespressekonferenz und wurde darum gebeten, ihren überraschend deutlichen Sieg einzuordnen. Und dann war es, als stehe Eralp wieder auf einem der Plätze der Hauptstadt, als springe in ihr ein Motor an, den sie umgehend auf Hochtouren jagte. Es wirkte, als könne sie gar nicht mehr anders.