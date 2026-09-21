Foto: Jens Schlueter/AFP
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Die volle Härte

Die Linke Elif Eralp klingt, als wäre sie schon Regierende Bürgermeisterin in Berlin. Aber da wären noch ein paar Dinge, die geklärt werden müssen. Stichwort: Antisemitismus.

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Die volle Härte
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Die Linke Elif Eralp klingt, als wäre sie schon Regierende Bürgermeisterin in Berlin. Aber da wären noch ein paar Dinge, die geklärt werden müssen. Stichwort: Antisemitismus.

Von Meredith Haaf und Christian Zaschke
21. September 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Wie sehr sich Elif Eralp in diesen Berliner Wahlkampf vertieft hatte, wie sehr er Teil ihres Lebens geworden war, zeigte sich am Montag, als der Wahlkampf vorbei war. Die Spitzenkandidatin der Linken saß in der Bundespressekonferenz und wurde darum gebeten, ihren überraschend deutlichen Sieg einzuordnen. Und dann war es, als stehe Eralp wieder auf einem der Plätze der Hauptstadt, als springe in ihr ein Motor an, den sie umgehend auf Hochtouren jagte. Es wirkte, als könne sie gar nicht mehr anders.

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