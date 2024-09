„Zuerst dachte ich, es wären lauter Unfälle“

Als Sara Ahmad am Dienstagnachmittag ihr Büro in den südlichen Vororten von Beirut verlässt, als sie die paar Stufen zur Hauptstraße hinuntergeht, ist sie sich nicht mehr ganz sicher, ob sie noch bei Sinnen ist oder womöglich den Verstand verloren hat. „Es war wie in einem Vampirfilm“, sagt Ahmad am Tag danach. Sie trägt ein buntes Kopftuch und einen dezenten Lippenstift und erzählt, wie es war, keine 24 Stunden zuvor: