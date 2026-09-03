Das Gebiet, in dem die Ermittler des Bundeskriminalamts (BKA) ein mobiles Endgerät vermuten, das etwas mit dem Drohnenangriff auf den Leipziger Flughafen zu tun haben könnte, ist fünfzehn Hektar groß. Es liegt gut 25 Kilometer vom Flughafen entfernt. Eine in der Nähe des Flughafens benutzte Mobilfunknummer und deren Bewegungsprofil in den Tagen danach haben die Spurensucher dorthin geführt, wo das verdächtige Funksignal verloren gegangen war.