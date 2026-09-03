Foto: Jens Schlueter/Getty Images
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Jedes Wort ein Sprengsatz

Nach dem Anschlagsversuch in Leipzig haben die Ermittler alles aufgefahren, bis sie sagen konnten, dass Russland der Drahtzieher ist. Es geht um eine klare Botschaft an Putin, aber auch darum, die Deutschen nicht noch mehr zu verängstigen.

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Jedes Wort ein Sprengsatz
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Nach dem Anschlagsversuch in Leipzig haben die Ermittler alles aufgefahren, bis sie sagen konnten, dass Russland der Drahtzieher ist. Es geht um eine klare Botschaft an Putin, aber auch darum, die Deutschen nicht noch mehr zu verängstigen.

Von Markus Balser, Daniel Brössler, Jörg Diehl, Sebastian Erb, Jörg Schmitt, Ralf Wiegand und Sonja Zekri
3. September 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Das Gebiet, in dem die Ermittler des Bundeskriminalamts (BKA) ein mobiles Endgerät vermuten, das etwas mit dem Drohnenangriff auf den Leipziger Flughafen zu tun haben könnte, ist fünfzehn Hektar groß. Es liegt gut 25 Kilometer vom Flughafen entfernt. Eine in der Nähe des Flughafens benutzte Mobilfunknummer und deren Bewegungsprofil in den Tagen danach haben die Spurensucher dorthin geführt, wo das verdächtige Funksignal verloren gegangen war.

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