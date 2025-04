Früher, da hat Lars Klingbeil in einer Band namens Sleeping Silence gespielt, in seinem Büro ist immer eine Gitarre griffbereit. Musik machen ist seine Form der Entspannung, des Nachdenkens. Von schlafender Stille kann im Leben des SPD-Vorsitzenden derzeit eher nicht die Rede sein. Eine historische Wahlniederlage, dennoch verdoppelte er am Wahlabend des 23. Februar mit dem Griff nach dem Fraktionsvorsitz seine Macht, um auf Augenhöhe mit Friedrich Merz über ein Regierungsbündnis verhandeln zu können. Stimmen die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zu, steht der 47-Jährige vor dem nächsten Karrieresprung. Sein oberstes Ziel ist die Stärkung der Wirtschaft. An diesem Tag besucht er in Sindelfingen das Werk von Mercedes-Benz, darf einen Stern in eine Kühlerhaube einschrauben. Zuvor hat er sich in der Zentrale der SPD Baden-Württemberg mit der Süddeutschen Zeitung zum Interview verabredet.