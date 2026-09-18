„Man hat einmal den Staat zu Fall gebracht, dann könnte man ihn doch wieder zu Fall bringen. Das ist die Fantasie.“

Magdeburg. Es ist Dienstag, die Sonne scheint, nach und nach treffen unsere fünf Gäste im Kulturzentrum Moritzhof ein: Bischöfin Bettina Schlauraff, Politinfluencer Hannes Kreschel, Kulturwissenschaftlerin Karoline Staude, Schriftstellerin Anne Rabe und David Begrich, Theologe und Rechtsextremismusexperte. Sie alle einen ihre Herkunft aus Ostdeutschland und die Fragen, die sie umtreiben. Wie umgehen mit dem Ergebnis der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt? Was bedeutet das für die Zukunft, für die ganze Republik? Was könnte, was muss jetzt passieren?