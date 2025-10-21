Als Kampfansage wollte Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz seine Worte am Montag verstanden wissen: „Wir werden uns von diesen Leuten nicht zerstören lassen“, sagte er mit Verweis auf die extrem rechte AfD. Diese werde im Wahljahr 2026 „wahrscheinlich der Hauptgegner der CDU“ sein. Die CDU wolle und könne bei allen fünf Landtagswahlen 2026 stärkste politische Kraft werden und werde sich dafür „noch klarer“ von der AfD abgrenzen. Ein Blick in die Wahlländer: