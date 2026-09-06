Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen in Karten

Die folgenden Karten zeigen, welche Parteien in den 41 Wahlkreisen die meisten Stimmen holen und wo die Wahlbeteiligung besonders hoch war. Ergebnisse sind auf diesen Karten erst zu sehen, wenn ein Wahlkreis vollständig ausgezählt ist.