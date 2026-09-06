Ergebnisse der Landtagswahl 2026
So hat Sachsen-Anhalt gewählt
Sachsen-Anhalt wählt einen neuen Landtag, 1,7 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Hier finden Sie alle Ergebnisse.
Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick
- Die Wahllokale schließen am Wahlsonntag um 18 Uhr, erste Prognosen der Umfrageinstitute sind auf dieser Seite zu finden.
- Etwa 1,7 Millionen Menschen sind wahlberechtigt.
- Nach der Wahl 2021 sind CDU, AfD, Linke, SPD, FDP und Grüne im Landtag in Magdeburg vertreten.
- Neben diesen Parteien hat auch das BSW Chancen, Sitze im neuen Landtag zu bekommen.
- Zum Liveblog zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
Anfang 2026 hat Sven Schulze (CDU) das Amt des Ministerpräsidenten von Reiner Haseloff (auch CDU) übernommen. Er regiert gemeinsam mit SPD und FDP. Für eine Fortsetzung dieser Koalition wird es nicht reichen, das haben schon die Umfragen vor der Wahl gezeigt.
Die Regierungsfindung dürfte nach der Wahl kompliziert werden. Die Parteien vertreten sehr unterschiedliche politische Positionen.
Seit 2002 wird Sachsen-Anhalt durchgehend von einem CDU-Ministerpräsidenten regiert. Hier sehen Sie die Wahlergebnisse der wichtigsten Parteien seit der Wiedervereinigung 1990 im Zeitverlauf. Die Ergebnisse der ostdeutschen Vorgängerpartei PDS werden in der Grafik der Linken zugerechnet.
Die AfD lag bei den Wahlen 2016 und 2021 jeweils auf Platz zwei.
Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen in Karten
Die folgenden Karten zeigen, welche Parteien in den 41 Wahlkreisen die meisten Stimmen holen und wo die Wahlbeteiligung besonders hoch war. Ergebnisse sind auf diesen Karten erst zu sehen, wenn ein Wahlkreis vollständig ausgezählt ist.
Diese Karte zeigt je Wahlkreis, welche Partei die meisten Zweistimmen gewinnen kann.
Hier ist die zweitstärkste Kraft in jedem Wahlkreis zu sehen.
Diese Karte zeigt die Ergebnisse der AfD in allen Wahlkreisen.
Wie sich die Ergebnisse der CDU regional verteilen, zeigt diese Karte.
Insgesamt dürfen etwa 1,7 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt wählen. Diese Karte zeigt die Wahlbeteiligung in allen Wahlkreisen, die vollständig ausgezählt sind.
2021 gingen fast alle Direktmandate an die CDU. Diesmal wird ein anderes Bild erwartet.
Diese Karte zeigt je Wahlkreis, welche Partei die meisten Zweistimmen gewinnen kann.
Hier ist die zweitstärkste Kraft in jedem Wahlkreis zu sehen.
Diese Karte zeigt die Ergebnisse der AfD in allen Wahlkreisen.
Wie sich die Ergebnisse der CDU regional verteilen, zeigt diese Karte.
Insgesamt dürfen etwa 1,7 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt wählen. Diese Karte zeigt die Wahlbeteiligung in allen Wahlkreisen, die vollständig ausgezählt sind.
2021 gingen fast alle Direktmandate an die CDU. Diesmal wird ein anderes Bild erwartet.
Detaillierte Analysen für jeden Wahlkreis
Die Süddeutsche Zeitung bereitet die Ergebnisse aller Wahlkreise für Sie in automatisch aktualisierten Artikeln auf. Hier gelangen Sie zum Wahlergebnis in einem bestimmten Wahlkreis in der Einzelanalyse:
Links zu allen Wahlkreisanalysen
- Aschersleben
- Bad Dürrenberg-Saalekreis, Bernburg, Bitterfeld-Wolfen, Blankenburg, Burg
- Dessau-Roßlau, Dessau-Roßlau-Wittenberg
- Eisleben
- Gardelegen-Klötze, Genthin
- Halberstadt, Haldensleben, Halle I, Halle II, Halle III, Halle IV, Havelberg-Osterburg
- Jessen
- Köthen
- Magdeburg I, Magdeburg II, Magdeburg III, Magdeburg IV, Merseburg
- Naumburg
- Oschersleben-Wanzleben
- Quedlinburg, Querfurt
- Saalekreis, Salzwedel, Sangerhausen, Schönebeck, Staßfurt, Stendal
- Weißenfels, Wernigerode, Wittenberg, Wolmirstedt
- Zeitz, Zerbst