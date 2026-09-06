Ergebnisse der Landtagswahl 2026

So hat Sachsen-Anhalt gewählt


Verfolgen Sie ab 18 Uhr live die Auszählung der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in Grafiken und Karten.

Von Markus Hametner, Stefan Kloiber, Sören Müller-Hansen, Oliver Schnuck und Sarah Unterhitzenberger
6. September 2026 | Lesezeit: 2 Min.

Dieser Artikel wird am Wahlabend regelmäßig aktualisiert.

Prognosemögliche Koalitionenhistorische ErgebnisseWahlkreise

Sachsen-Anhalt wählt einen neuen Landtag, 1,7 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Hier finden Sie alle Ergebnisse.

Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick

  • Die Wahllokale schließen am Wahlsonntag um 18 Uhr, erste Prognosen der Umfrageinstitute sind auf dieser Seite zu finden.
  • Etwa 1,7 Millionen Menschen sind wahlberechtigt.
  • Nach der Wahl 2021 sind CDU, AfD, Linke, SPD, FDP und Grüne im Landtag in Magdeburg vertreten.
  • Neben diesen Parteien hat auch das BSW Chancen, Sitze im neuen Landtag zu bekommen.
  • Zum Liveblog zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Anfang 2026 hat Sven Schulze (CDU) das Amt des Ministerpräsidenten von Reiner Haseloff (auch CDU) übernommen. Er regiert gemeinsam mit SPD und FDP. Für eine Fortsetzung dieser Koalition wird es nicht reichen, das haben schon die Umfragen vor der Wahl gezeigt.

Die Regierungsfindung dürfte nach der Wahl kompliziert werden. Die Parteien vertreten sehr unterschiedliche politische Positionen.

Landtagswahl Sachsen-Anhalt
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Schafft die AfD die absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt nicht, müssen Parteien Kompromisse finden, die kaum Gemeinsamkeiten haben. Eine Datenanalyse.
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Seit 2002 wird Sachsen-Anhalt durchgehend von einem CDU-Ministerpräsidenten regiert. Hier sehen Sie die Wahlergebnisse der wichtigsten Parteien seit der Wiedervereinigung 1990 im Zeitverlauf. Die Ergebnisse der ostdeutschen Vorgängerpartei PDS werden in der Grafik der Linken zugerechnet.

Die AfD lag bei den Wahlen 2016 und 2021 jeweils auf Platz zwei.

Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen in Karten

Die folgenden Karten zeigen, welche Parteien in den 41 Wahlkreisen die meisten Stimmen holen und wo die Wahlbeteiligung besonders hoch war. Ergebnisse sind auf diesen Karten erst zu sehen, wenn ein Wahlkreis vollständig ausgezählt ist.

Diese Karte zeigt je Wahlkreis, welche Partei die meisten Zweistimmen gewinnen kann.

Hier ist die zweitstärkste Kraft in jedem Wahlkreis zu sehen.

Diese Karte zeigt die Ergebnisse der AfD in allen Wahlkreisen.

Wie sich die Ergebnisse der CDU regional verteilen, zeigt diese Karte.

Insgesamt dürfen etwa 1,7 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt wählen. Diese Karte zeigt die Wahlbeteiligung in allen Wahlkreisen, die vollständig ausgezählt sind.

2021 gingen fast alle Direktmandate an die CDU. Diesmal wird ein anderes Bild erwartet.

Diese Karte zeigt je Wahlkreis, welche Partei die meisten Zweistimmen gewinnen kann.

Hier ist die zweitstärkste Kraft in jedem Wahlkreis zu sehen.

Diese Karte zeigt die Ergebnisse der AfD in allen Wahlkreisen.

Wie sich die Ergebnisse der CDU regional verteilen, zeigt diese Karte.

Insgesamt dürfen etwa 1,7 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt wählen. Diese Karte zeigt die Wahlbeteiligung in allen Wahlkreisen, die vollständig ausgezählt sind.

2021 gingen fast alle Direktmandate an die CDU. Diesmal wird ein anderes Bild erwartet.

Detaillierte Analysen für jeden Wahlkreis

Die Süddeutsche Zeitung bereitet die Ergebnisse aller Wahlkreise für Sie in automatisch aktualisierten Artikeln auf. Hier gelangen Sie zum Wahlergebnis in einem bestimmten Wahlkreis in der Einzelanalyse:

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
So haben die Wahlkreise abgestimmt
Welche Partei gewinnt die Landtagswahl? Wie unterscheiden sich die regionalen Ergebnisse? Analysen zur Wahl in allen 41 Wahlkreisen in Sachsen-Anhalt mit Grafiken und Karten.
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Entwicklung und Daten: Markus Hametner, Stefan Kloiber, Sören Müller-Hansen, Oliver Schnuck; Infografik und Design: Sarah Unterhitzenberger; Testing: Malte Hornbergs; Text: Sören Müller-Hansen

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