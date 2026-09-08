Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt so deutlich gewonnen wie lange keine Partei mehr eine Wahl in Deutschland: 43,8 Prozent der Stimmen, fast die Hälfte der Sitze. In jeder einzelnen Gemeinde haben die Menschen die AfD auf Platz eins gewählt, vor allen anderen Parteien. Die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei hat die politische Landkarte in Sachsen-Anhalt blau gefärbt. Eine Karte, die auf den ersten Blick über zutiefst polarisierte Wahlentscheidungen hinwegtäuscht.