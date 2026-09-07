Landtagswahl

Politisches Patt in Sachsen-Anhalt

Die AfD verpasst die absolute Mehrheit und bringt bereits Neuwahlen ins Spiel. Mehrheiten sind nur mit dem BSW möglich. Was das Wahlergebnis bedeutet: Die Analyse in Grafiken.

Von Berit Kruse und Vivien Götz
7. September 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Obwohl sie in Sachsen-Anhalt einen deutlichen Wahlsieg erringt, kann die AfD in Magdeburg nicht mit absoluter Mehrheit regieren. Drei Sitze fehlen der Partei, um ihr selbst gestecktes Wahlziel zu erreichen. Die CDU ist nach über zwei Jahrzehnten an der Macht als stärkste Kraft abgewählt. Nun steht Sachsen-Anhalt vor historisch komplizierten Mehrheitsverhältnissen. Wer das Land künftig regieren wird, ist am Montagmorgen noch völlig unklar.

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