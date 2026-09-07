Obwohl sie in Sachsen-Anhalt einen deutlichen Wahlsieg erringt, kann die AfD in Magdeburg nicht mit absoluter Mehrheit regieren. Drei Sitze fehlen der Partei, um ihr selbst gestecktes Wahlziel zu erreichen. Die CDU ist nach über zwei Jahrzehnten an der Macht als stärkste Kraft abgewählt. Nun steht Sachsen-Anhalt vor historisch komplizierten Mehrheitsverhältnissen. Wer das Land künftig regieren wird, ist am Montagmorgen noch völlig unklar.