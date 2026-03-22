Landtagswahl
So hat Rheinland-Pfalz gewählt
In Rheinland-Pfalz wird ein neuer Landtag gewählt. Verfolgen Sie hier ab 18 Uhr live die Auszählung der Ergebnisse in Grafiken und auf Wahlkreiskarten. Über die Sprungmarken gelangen Sie direkt zu den Ergebnissen, die Sie interessieren:
Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick
- Ministerpräsident Alexander Schweitzer will im Amt bleiben, doch in den jüngsten Sonntagsfragen liegt seine SPD knapp hinter der CDU.
- Drittstärkste Kraft könnte die AfD werden – sie erreicht in aktuellen Umfragen rund 19 Prozent.
- Die Grünen kommen derzeit auf etwa neun Prozent, während Linke und Freie Wähler um das Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde bangen müssen.
Mit dem Koalitions-Tool können Sie sehen, welche Kombinationen eine Mehrheit erreichen könnten.
Lange dominierte die CDU die Landtagswahlen, seit 1991 hat aber die SPD die Nase vorn. Dieses Mal könnte es wieder knapp werden für die Partei von Ministerpräsident Schweitzer: In den jüngsten Umfragen liegen die Sozialdemokraten knapp hinter den Christdemokraten.
Ergebnisse aus den Wahlkreisen
Die Süddeutsche Zeitung bereitet die Ergebnisse aller Wahlkreise für Sie in automatisch aktualisierten Artikeln auf. Hier gelangen Sie zum Wahlergebnis in einem bestimmten Wahlkreis in der Einzelanalyse:
Die folgenden Karten zeigen, welche Parteien in den 52 Wahlkreisen vorn liegen und wo die Wahlbeteiligung besonders hoch war. Über die unten stehenden Sprungmarken gelangen Sie direkt zu den Ergebnissen, die Sie interessieren.
Diese Karte zeigt je Wahlkreis, welche Partei die meisten Zweitstimmen gewinnen konnte.
Hier sehen Sie, welche Parteien dahinter zweitstärkste Kraft wurden.
Diese Karte zeigt, wo die SPD ihre stärksten, und wo ihre schwächsten Ergebnisse eingefahren hat.
Hier sehen Sie die Hochburgen der CDU.
Die Karte zeigt, wo die AfD besonders stark ist.
Hier sehen Sie, wo die Grünen viele Stimmen gewinnen konnte.
Die Karte zeigt die Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen.
Diese Karte zeigt je Wahlkreis, welche Partei die meisten Zweitstimmen gewinnen konnte.
Hier sehen Sie, welche Parteien dahinter zweitstärkste Kraft wurden.
Diese Karte zeigt, wo die SPD ihre stärksten, und wo ihre schwächsten Ergebnisse eingefahren hat.
Hier sehen Sie die Hochburgen der CDU.
Die Karte zeigt, wo die AfD besonders stark ist.
Hier sehen Sie, wo die Grünen viele Stimmen gewinnen konnte.
Die Karte zeigt die Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen.
Erststimmen
Zusätzlich zur Zweitstimme für die Landesliste konnten die Wählerinnen und Wähler mit der Erststimme eine Person in ihrem Wahlkreis direkt ins Parlament wählen.
Die Karte zeigt je Wahlkreis, welche Partei die meisten Direktmandate gewinnen konnte.
Die Karte zeigt je Wahlkreis, welche Partei die meisten Direktmandate gewinnen konnte.