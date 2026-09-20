Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

„Am 20.9. ist Feierabend, dann fließt das Geld in die Taschen unserer Bürger“

Enrico Schult ist Spitzenkandidat der AfD im Nordosten, doch im Wahlkampf richten sich die Kameras auf andere. Dabei prägen seine radikalen Positionen das Programm. Bald könnte er das Gesicht der Partei sein.