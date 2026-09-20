Ergebnisse der Landtagswahl 2026
So hat Mecklenburg-Vorpommern gewählt
Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Landtag gewählt, 1,3 Millionen Menschen ab 16 Jahren waren zur Wahl aufgerufen. Hier finden Sie ab 18 Uhr alle Ergebnisse.
Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick
- Die AfD liegt in den Umfragen vor der Wahl mit mehr als 35 Prozent vorn.
- Die SPD konnte zuletzt aufschließen und steht in den Umfragen auch mit etwa 35 Prozent nur knapp dahinter.
- Drittstärkste Kraft wird voraussichtlich die Linke, in den Umfragen vor der Wahl lag sie mit etwa zehn Prozent vor der CDU (etwa sieben Prozent).
- Grüne und BSW dürften am Wahlabend bangen, ob sie den Einzug in den Landtag schaffen.
- Die FDP wird es voraussichtlich nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen und damit ihre Mandate verlieren.
- Die Wahlbeteiligung lag 2021 bei 70,8 Prozent.
In Mecklenburg-Vorpommern regiert derzeit die SPD, seit 2021 in einer Koalition mit der Linken. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat hohe Beliebtheitswerte, eine Mehrheit wünscht sich, dass sie im Amt bleibt. Die Regierungsbildung wird 2026 aber vermutlich komplizierter.
Die AfD kann ihr Wahlergebnis von 2021 (16,7 Prozent) voraussichtlich mehr als verdoppeln. Eine Regierungsoption hat sie trotzdem nicht, alle relevanten Parteien haben eine Zusammenarbeit ausgeschlossen.
Seit 1998 wird Mecklenburg-Vorpommern durchgehend von einem SPD-Ministerpräsidenten beziehungsweise einer -Ministerpräsidentin regiert. Hier sehen Sie die Wahlergebnisse der wichtigsten Parteien seit der Wiedervereinigung 1990 im Zeitverlauf. Die Ergebnisse der ostdeutschen Vorgängerpartei PDS werden in der Grafik der Linken zugerechnet.
Die AfD lag bei den Wahlen 2016 und 2021 jeweils auf Platz zwei. Die CDU hat zunehmend an Zuspruch verloren.
Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen in Karten
Die folgenden Karten zeigen, welche Parteien in den 36 Wahlkreisen die meisten Stimmen holen und wo die Wahlbeteiligung besonders hoch war. Ergebnisse sind auf diesen Karten erst zu sehen, wenn ein Wahlkreis vollständig ausgezählt ist.
Diese Karte zeigt je Wahlkreis, welche Partei die meisten Zweitstimmen gewinnen kann.
Hier ist die zweitstärkste Kraft in jedem Wahlkreis zu sehen.
Diese Karte zeigt die Ergebnisse der AfD in allen Wahlkreisen.
Wie sich die Ergebnisse der SPD regional verteilen, zeigt diese Karte.
Insgesamt durften etwa 1,3 Millionen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern wählen. Diese Karte zeigt die Wahlbeteiligung in allen Wahlkreisen, die vollständig ausgezählt sind.
Hier ist zu sehen, welche Partei die Direktmandate gewinnen kann.
Diese Karte zeigt je Wahlkreis, welche Partei die meisten Zweitstimmen gewinnen kann.
Hier ist die zweitstärkste Kraft in jedem Wahlkreis zu sehen.
Diese Karte zeigt die Ergebnisse der AfD in allen Wahlkreisen.
Wie sich die Ergebnisse der SPD regional verteilen, zeigt diese Karte.
Insgesamt durften etwa 1,3 Millionen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern wählen. Diese Karte zeigt die Wahlbeteiligung in allen Wahlkreisen, die vollständig ausgezählt sind.
Hier ist zu sehen, welche Partei die Direktmandate gewinnen kann.
Detaillierte Analysen für jeden Wahlkreis
Die Süddeutsche Zeitung bereitet die Ergebnisse aller Wahlkreise für Sie in automatisch aktualisierten Artikeln auf. Hier gelangen Sie zum Wahlergebnis in einem bestimmten Wahlkreis in der Einzelanalyse: