Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Rote Städte, blaues Land


Die AfD wird stärkste Kraft, verfehlt aber die absolute Mehrheit. Manuela Schwesig kann weiter regieren und die CDU fliegt aus dem Landtag. Die Datenanalyse in Karten und Grafiken.

Von Oliver Schnuck und Marie-Louise Timcke
21. September 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Es ist ein Ergebnis, das weit über Mecklenburg-Vorpommern hinaus Konsequenzen haben wird: Am Ende eines historischen Wahlabends ist die AfD erneut stärkste Partei. Eine absolute Mehrheit verfehlt sie jedoch – und hat im Gegensatz zur AfD in Sachsen-Anhalt vermutlich keine Chance, den Ministerpräsidenten zu stellen. Die Aufholjagd der SPD der vergangenen Wochen gelingt: Manuela Schwesig bleibt voraussichtlich im Amt. Die CDU konnte sich im polarisierten Wahlkampf zwischen Rot und Blau kein Gehör verschaffen und scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde.

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