Es ist ein Ergebnis, das weit über Mecklenburg-Vorpommern hinaus Konsequenzen haben wird: Am Ende eines historischen Wahlabends ist die AfD erneut stärkste Partei. Eine absolute Mehrheit verfehlt sie jedoch – und hat im Gegensatz zur AfD in Sachsen-Anhalt vermutlich keine Chance, den Ministerpräsidenten zu stellen. Die Aufholjagd der SPD der vergangenen Wochen gelingt: Manuela Schwesig bleibt voraussichtlich im Amt. Die CDU konnte sich im polarisierten Wahlkampf zwischen Rot und Blau kein Gehör verschaffen und scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde.