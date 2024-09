Der Wahlsieg der SPD polarisiert Brandenburg

Dietmar Woidke hat die Landtagswahl in Brandenburg gewonnen. Seine Strategie, die Wahl auf das Duell zwischen AfD und SPD zuzuspitzen und sich gleichzeitig von der Bundes-SPD abzugrenzen, ist aufgegangen. Für Brandenburg ist das ein teuer erkaufter Sieg: Weil die Grünen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sind und die CDU geschwächt wurde, ist Woidkes ehemalige Koalition zerstört. Populistische Kräfte sind in Brandenburg stärker denn je.