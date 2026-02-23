Lieber würde der baden-württembergische CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel nicht gemeinsam mit den Grünen das Land regieren. Die inhaltlichen Gräben scheinen zu groß zu sein. Eine Koalition mit der FDP oder eine Deutschlandkoalition mit der SPD, das gefiele Hagel besser. Gerade sieht aber alles danach aus, als wären diese Kombinationen nicht mehrheitsfähig. Den aktuellen Umfragen zufolge gibt es im Südwesten drei große Parteien: Grüne und CDU, die aktuell die Regierung stellen, und die AfD. Sollte sich die Wählergunst nicht noch deutlich verschieben, müssen zwei von ihnen künftig zusammen regieren.