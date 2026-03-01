Landtagswahl in Baden-Württemberg
Die CDU kann ihre Wirtschaftskompetenz nicht ausspielen
4. März 2026 | Lesezeit: 5 Min.
Eigentlich sollte es ein triumphaler Wahlsieg für die CDU in Baden-Württemberg werden: Nachdem die Christdemokraten vor 15 Jahren das Ministerpräsidentenamt an den Grünen Winfried Kretschmann verloren hatten und seither bei jeder Wahl schlechter abschnitten als zuvor, konnte sie sich diesmal begründete Hoffnungen auf einen Machtwechsel machen. Schließlich tritt der beliebte Ministerpräsident Kretschmann nicht mehr an, die Grünen haben insbesondere durch die in Ungnade gefallene Ampelregierung im Bund an Zustimmung verloren. Und dann dominiert ein Thema den Wahlkampf, für das die CDU steht wie keine andere Partei: die Wirtschaft. Tatsächlich liegen die Grünen in den jüngsten Umfragen jedoch nur noch knapp zurück..