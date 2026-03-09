Und noch etwas war diesmal anders: Aufgrund einer Wahlrechtsänderung konnten die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg zum ersten Mal bei einer Landtagswahl mit Erst- und Zweitstimme zwischen Wahlkreiskandidaten und Partei unterscheiden.

Die Zweitstimmen entscheiden über die Sitzverteilung im Landtag und zeigen, wie unterschiedlich die Regionen in Baden-Württemberg gewählt haben: