CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder feierte das Ergebnis seiner Partei am Wahlabend euphorisch. „Die CDU in Rheinland-Pfalz ist wieder da”, sagte er vor Journalisten. Er wolle sich nach der Wahl vor allem auf die Themen Bildung, Wirtschaft und das Krankenhaussterben im ländlichen Raum konzentrieren.

Seinen eigenen Wahlkreis Vulkaneifel konnte Schnieder mit 52,6 Prozent der Erststimmen gewinnen. Keine Selbstverständlichkeit, denn der Ministerpräsident in spe war bei den Wählern vor der Wahl weder bekannt noch beliebt und galt als eher blasser Spitzenkandidat. Laut Forschungsgruppe Wahlen bevorzugten ihn nur 23 Prozent der Rheinland-Pfälzer für das Amt des Ministerpräsidenten.