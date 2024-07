Der Todesstreifen

Irgendwann stumpfe man ab, sagt er. Der Tod sei überall, man könne ihn riechen, erzählt Khalil El-Saitoun am Telefon. Der 40-jährige Palästinenser heißt eigentlich anders, will aber seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. Aus Angst vor der Hamas. Er hält sich in Gaza-Stadt auf, unweit des Al-Shifa-Krankenhauses, das er gut kennt. „Jeden Tag sterben hier Menschen“, sagt El-Saitoun. Während der Bombardements durch das israelische Militär versucht er sich zu verstecken. Nach jedem Angriff, erzählt El-Saitoun, sei der Tod noch präsenter. Auf den Straßen sehe er die Überreste der Getöteten. Körperteile, verbrannte Leichen. Seine Nachbarn.