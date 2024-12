Auch in Qamischli wurde am Sonntag auf den Straßen gefeiert. Die Menschen sangen und filmten mit ihren Handys, wie eine Statue von Hafis al-Assad zu Boden stürzte, wie Zivilistinnen und kurdische Soldaten in die Behörden und den kleinen Flughafen eindrangen – in jenen Teil der Stadt, den das Regime seines Sohnes Baschar al-Assad seit Jahren kontrollierte.