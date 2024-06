Sie fragen, ein KI-Bot antwortet

Es ist nämlich so: Bei dieser Wahl treten in Deutschland 35 Parteien an. Es ist redaktionell nicht möglich, über jede kleine Partei und deren Positionen in aller Ausführlichkeit zu berichten. Trotzdem wollten wir unsere Leserschaft allumfassend über diese Wahl informieren. Außerdem dürfen dabei hierzulande erstmals auch 16-Jährige wählen. Wir wollten mit einem Projekt einen interaktiven Zugang für jüngere Zielgruppen zu Politik schaffen. Dabei soll der Bot keinesfalls eine Wahlempfehlung aussprechen, sondern Informationen für eine fundierte Wahlentscheidung liefern. Deswegen haben wir den KI-Bot zur Europawahl entwickelt.



Wie viele Medienhäuser beschäftigt sich auch die Süddeutsche Zeitung mit künstlicher Intelligenz, um die Technologie dahinter besser zu verstehen und das Leseerlebnis unserer Nutzerinnen und Nutzer zu verbessern. Mittlerweile entstehen in vielen Bereichen der SZ Projekte und Initiativen – über den Umgang mit KI hat unser Kollege Andrian Kreye hier einen Beitrag verfasst.

Wir haben der KI, oder besser gesagt dem Sprachmodell, sorgfältig formulierte Anweisungen gegeben, wie sie auf die Stichworte und Fragen der Nutzer antworten soll.