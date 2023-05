Das macht dann die KI

Das sieht auch Funke-Kaiser so. Die Vorschläge, die ihm Chat-GPT für Reden ausgespuckt habe: „Das bin nicht ich“, sagt er. Er verwende gerne Anaphern, wiederholt also Wörter oder Satzteile: Das bekomme Chat-GPT nicht hin.

Und wie sieht es mit den dutzenden Bürgeranfragen aus, die Abgeordnete beantworten müssen? Da könnte man sich doch viel Zeit und Energie sparen, wenn das eine KI übernimmt. Naja, sagen sowohl Marvi als auch Funke-Kaiser: Das sei aber nun mal der Job. „Man ist als Abgeordneter seinem Gewissen verpflichtet“, sagt Funke-Kaiser: Wenn ein Bürger sich mit einem Anliegen an einen wende, müsse man das schon selbst beantworten.

"Die Dimension war anfangs kaum jemandem bewusst"

Rein technisch gesehen ist es allerdings längst möglich, dass KI-gestützte Programme Bürgeranfragen beantworten oder Reden schreiben. Sollte es nicht klare Regeln geben, für was Abgeordnete KI einsetzen dürfen? Oder müsste man deren Einsatz nicht zumindest transparent machen?

Zuständig für solche Regelungen wären die Fraktionen. Verbindliche Regeln, wann Abgeordnete KI einsetzen dürfen, gibt es bisher nicht, heißt es von denen. Aus mehreren Fraktionen ist auf Anfrage die Forderung zu hören, Abgeordnete sollen transparent machen, wenn sie ein Programm wie Chat-GPT eingesetzt haben.

"Die Dimension war anfangs kaum jemandem bewusst", sagt Tabea Rößner (Grüne), Vorsitzende des Digitalausschusses. Jetzt aber müsse man sich gemeinsame Regeln geben: „Wichtig ist, dass der Einsatz von KI transparent ist – das gilt ganz besonders für staatliches Handeln“, fordert Rößner. Aber: „Die Frage ist natürlich, inwiefern man das den Abgeordneten vorschreiben kann.“ Denn: Die seien immerhin frei gewählt und frei in der Entscheidung, auf welchem Weg sie beispielsweise eine Bürgeranfrage beantworten.

In der Bundestagsverwaltung schiebt man das Thema von sich. Programme wie Chat-GPT seien über das Internet frei verfügbar, Abgeordnete und Fraktionen könnten sich dort selbst bedienen, heißt es. Prognosen zur künftigen Anwendung oder möglichen Risiken von KI im Bundestag könne man nicht geben. Gerade erst ergab eine Kleine Anfrage, dass KI bereits in über 100 Fällen in Ministerien und nachgeordneten Behörden eingesetzt wird. Die Fragestellerin Anke Domscheit-Berg von der Linksfraktion fordert nun Strukturen im Bund, die dazu beitragen, dass KI-Systeme verantwortungsvoll und kompetent eingesetzt und ausgewertet werden. Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) hat aktuell keinen Auftrag, zur möglichen Nutzung von KI im Bundestag zu forschen. In der wissenschaftlichen Einrichtung selbst setzt man KI aber durchaus bereits ein. Eine Aufgabe des Büros ist es, Themen mit Wissenschafts- oder Technikbezug identifizieren, die für den Bundestag relevant werden könnten. Dafür nutze man zunehmend KI-gestützte Software, sagt Pauline Riousset: „Eine Software durchforstet zum Beispiel Tweets, aber auch Zeitungsartikel sowie Fernseh- und Radiobeiträge in 35 Sprachen“, sagt die Mitarbeiterin. Die Software trainiere man seit Kurzem auch selbst.

„Das wird dramatisch“

Im Bundestag jedenfalls kommt KI längst zum Einsatz – und das an vielen Stellen ohne, dass es nach erkennbar ist. Der parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg hat im Januar eine Kleine Anfrage von ChatGPT beantworten lassen. Sein Fazit: „Chat-GPT war nah dran.“ Die Abgeordnete Nicole Gohlke (Linke) hatte nach dem Einsatz von Chat-GPT an Schulen und Hochschulen gefragt. Ein bisschen habe er im Dialog mit der Software nachschärfen müssen: „Es heißt Land, nicht Bundesland. Korrigiere das in der Antwort“, hat Brandenburg dem Programm zum Beispiel geantwortet, er schickt Screenshots. Ein paar kleinere Fehler waren auch dabei. Mittlerweile ist die Anfrage in der Drucksacke 20/5289 des Deutschen Bundestages veröffentlicht – und von den anderen Antworten nicht mehr zu unterscheiden. Der Hinweis, dass die Antwort von Chat-GPT erstellt wurde, sei in der Ressortabstimmung rausgeflogen, sagt Brandenburg. Die Begründung: Bei anderen Anfragen schreibe man auch nicht dazu, wie man zu dem Schluss gekommen sei.

Ein anderes Beispiel: Auf seinem Instagram-Kanal hat der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Norbert Kleinwächter, im März ein Bild von einer Gruppe dunkelhaariger Männer gepostet. Ihr Blick ist aggressiv, die Münder sind geöffnet, als würden sie brüllen. In dem Post geht es um die Einreise von Geflüchteten, darunter steht: „Das wird dramatisch.“