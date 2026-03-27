US-Ölblockade
Wer beendet das Elend der Kubaner?
US-Ölblockade
Wer beendet das Elend der Kubaner?
27. März 2026 | Lesezeit: 5 Min.
Die einzige Hoffnung, die viele Kubaner haben, das sind die Schiffe. Vielleicht bekommen sie etwas ab von den Hilfsgütern, die in diesen Tagen den Hafen von Havanna erreichen: ein paar Dosen Thunfisch etwa, ein Paket Nudeln. Das hilft zwar nicht wirklich weiter, lindert aber ein wenig die Not. So hört man es immer wieder von Menschen in Kuba oder solchen, die dort Angehörige haben.