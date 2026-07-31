Foto: YAMIL LAGE/AFP
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Kuba

Wo wegen Trumps Blockade Menschen sterben

Das Öl-Embargo der USA bringt das sozialistische Kuba an den Abgrund, das zeigt sich dramatisch in den Krankenhäusern auf der Insel. Zu Besuch bei Ärzten und Pflegern, die nicht mehr weiterwissen.

Foto: YAMIL LAGE/AFP
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Kuba

Wo wegen Trumps Blockade Menschen sterben
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Das Öl-Embargo der USA bringt das sozialistische Kuba an den Abgrund, das zeigt sich dramatisch in den Krankenhäusern auf der Insel. Zu Besuch bei Ärzten und Pflegern, die nicht mehr weiterwissen.

Von Benedikt Peters, Havanna
31. Juli 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Eine Klinik in Havanna, Stadtteil Habana Vieja. Der Arzt, etwa 60 Jahre alt, sitzt zusammengesunken in seinem Behandlungszimmer, er wirkt müde. Gerade noch hat er eine abgemagerte Frau abgehört, die über Schmerzen in der Brust klagte, nun hat er ein wenig Zeit zum Reden. „Es fehlt an allem“, sagt er, „wir haben keine Antibiotika mehr, kein Material für die Labordiagnostik, nicht mal Einmalhandschuhe.“ Und, das sei vielleicht das Schlimmste: „Es gibt auch kein Benzin mehr für die Krankenwagen.“ 

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