Eine Klinik in Havanna, Stadtteil Habana Vieja. Der Arzt, etwa 60 Jahre alt, sitzt zusammengesunken in seinem Behandlungszimmer, er wirkt müde. Gerade noch hat er eine abgemagerte Frau abgehört, die über Schmerzen in der Brust klagte, nun hat er ein wenig Zeit zum Reden. „Es fehlt an allem“, sagt er, „wir haben keine Antibiotika mehr, kein Material für die Labordiagnostik, nicht mal Einmalhandschuhe.“ Und, das sei vielleicht das Schlimmste: „Es gibt auch kein Benzin mehr für die Krankenwagen.“