Der Himmel ist wolkenlos, aber von dort kommt das Unheil. Urlauber in Badekleidung schauen verängstigt nach oben, packen ihre Sachen, rennen weg von den weißen Plastikliegen und bunten Strandschirmen. Knallgeräusche sind zu hören, vermutlich einschlagende Trümmerteile oder die Luftabwehr, oder beides. Und aufgeregte Stimmen. Nach drei Sekunden gerät die Handyaufnahme außer Kontrolle, zu sehen sind nur noch Bildschnipsel, Füße im Sand, ausgelegte Handtücher, die Streben eines Sonnensegels. Die Krim am 23. Juni, am Strand von Sewastopol.