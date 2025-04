Nicht einmal schwere Verletzungen konnten Radion, militärischer Rufname „Beli“, lange davon abhalten, sein Bestes für die ukrainische Armee zu tun. Und deshalb steht der 33 Jahre alte Radion zusammen mit seinem Kameraden Jaroslaw („Morti“) vom 228. Bataillon der 127. Brigade in einer kühlen Aprilnacht am Rande eines Feldes in der Nähe der Stadt Charkiw und würde mit dem auf einen Jeep montierten schweren Maschinengewehr gern wieder eine Shahed-Drohne vom Himmel holen.