Die Abtrünnigen

Der Kriegsgefangene Wladislaw Ismailow machte sich keine Illusionen, was geschehen würde, wenn er gegen ukrainische Gefangene ausgetauscht und in seine russische Heimat zurückkehren würde. „Ich wäre verhört und gefoltert worden, um aus mir herauszupressen, wie ich je in ukrainische Gefangenschaft geraten konnte. Und dann hätten sie mich wieder als Kanonenfutter an die Front geschickt“, sagt der 27-Jährige.