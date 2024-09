„In einem Haus sitzen die Russen, im nächsten wir“

Es ist später Vormittag, als der Soldat mit dem Rufnamen Worsel, Artillerist der 100. Brigade der ukrainischen Armee, den ersten Schussbefehl des Tages bekommt. Ein Funkspruch aus dem Brigadestab, kurze Bestätigung, dann feuern Worsel und seine fünf Kameraden in der unter Bäumen und Büschen versteckten Artilleriestellung ihre 43 Kilogramm schwere Granate auf eine russische Position in der umkämpften Stadt Torezk. Einige Sekunden Pause, dann feuern sie die nächste Granate. Dann ist es wieder still, zumindest direkt neben den Artilleristen.