Ministerin Nina Warken hatte im April ihr Spargesetz für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) kaum vorgelegt, da hagelte es schon Kritik. Laut einer Umfrage lehnten 75 Prozent der Bevölkerung ab, für Gesundheitskosten mehr Geld zu zahlen. 90 Verbände bezogen Stellung gegen Warkens Gesetzentwurf, als sich auch der Bundestag damit befasste, darunter einige, die sonst kaum öffentlich in Erscheinung treten, wie der Dachverband Anthroposophische Medizin oder der Spitzenverband für Orthopädie-Schuhtechnik.