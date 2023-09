Hidschab, Turban und andere Kopftücher

Der Hidschab ist die am häufigsten zu sehende Kopfbedeckung. Viele Frauen tragen darunter ein Unterkopftuch und kleine Nadeln an den Seiten, damit das Kopftuch im Alltag nicht ständig verrutscht. Den Hidschab gibt es in allen Stoffen, ob Chiffon, Baumwolle oder Satin, und in allen Farben, von senfgelb bis fliederfarben. Es gibt dutzende Bindearten: Ob locker über die Schulter geworfen oder etwas enger das Gesicht umrahmend – das hängt häufig vom Modegeschmack und dem regionalen Umfeld ab.