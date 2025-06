Der größte Unterschied zwischen seinem alten und seinem neuen Leben, sagt Noe Ubulubu, ist das Essen. Früher, als er und seine Familie sich noch von dem ernährten, was die Natur für sie bereithielt, begann sein Tag mit Gemüse. Mit Yamswurzeln zum Beispiel, die sie im Wald gesammelt und gekocht hatten. Dann gingen die Männer auf die Jagd. Am Abend aßen alle das Fleisch, das sie mit nach Hause gebracht hatten. Einen Affen, eine Schlange, ein Stachelschwein, an guten Tagen eine Antilope. An schlechten Tagen gab es nichts. Wenn sie nichts mehr zum Jagen oder Sammeln fanden, ließen sie ihr Lager zurück und errichteten woanders ein neues.