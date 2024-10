Woran lag es nur? Immer wenn Parteien Verluste und Niederlagen kommentieren sollen, wie zuletzt nach den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, verweisen sie auf ein Vermittlungsproblem. Es sei nicht gelungen, die eigenen Anliegen richtig zu erklären, zu kommunizieren, rüberzubringen. Oder sie sagen, die Wähler hätten bloß „taktisch“ gewählt und deswegen andere Parteien bevorzugt als die, die sie eigentlich hätten wählen wollen. Man habe sie nicht mehr „erreicht“, was so klingt, als hätte die Wählerschaft einen Anruf weggedrückt.